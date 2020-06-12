Киев, , 20:46 — REGNUM На Украине завершили досудебное расследование в отношении экс-пограничников, которых Киев подозревает в превышении служебных полномочий при выдворении экс-президента Грузии Михаила Саакашвили в Польшу зимой 2018 года. Об этом 12 июня сообщает пресс-служба Государственного бюро расследований Украины.

По данным следствия, в 2018 году бывшие чиновники были причастны к организации и осуществлению незаконного задержания Саакашвили во время его реадмиссии в Польшу.

Кроме того, следователи продолжают расследование в отношении других подозреваемых по данному уголовному делу. Если их вина будет доказана, то им грозит наказание в виде лишения свободы на срок от трех до восьми лет.

Как сообщало ИА REGNUM, в феврале 2018 года Саакашвили был схвачен в ресторане, силой доставлен в украинский аэропорт и посажен на самолет, летящий в Польшу, где и приняли политика.

По словам самого Саакашвили, в Киеве его «похитили» мужчины в масках, после чего «вывезли на частном самолете в Польшу».

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