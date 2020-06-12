Киев, , 20:03 — REGNUM Вернуть «вопрос Крыма» в повестку дня планируют власти Украины. Об этом сообщил 12 июня президент страны Владимир Зеленский на странице в соцсети Twitter.

По его словам, данную инициативу Киева уже поддержал премьер-министр Швеции Стефан Лёвен.

«Премьер-министр Швеции поддержал моё предложение», — написал Зеленский.

Украинский лидер отметил, что только вопрос прекращения войны в Донбассе звучал годами. Он считает, что «именно с Крыма» якобы началась война в Донбассе.

Как сообщало ИА REGNUM, война в Донбассе вспыхнула в 2014 г. после того, как в Киеве произошел госпереворот. Новые украинские власти направили ВСУ и нацбатальоны против мирных жителей Донбасса. Жители Крыма, выступившие против незаконной смены власти в Киеве, провели референдум, на котором подавляющая часть граждан высказалась за выход из состава Украины.

Читайте также: Советник Зеленского рассказал, когда Киев вернет Донбасс

Читайте развитие сюжета: В Крыму посоветовали Зеленскому повзрослеть и не нарываться на грубости