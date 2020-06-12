Тирана, , 20:04 — REGNUM Количество выявленных случаев заражения коронавирусной инфекцией в Албании достигло 1416, сообщили 12 июня в минздраве страны.

По последним данным, за минувшие сутки в результате обследования 300 человек был выявлен 31 новый случай заражения. Число излечившихся достигло 1034. Количество летальных исходов среди пациентов с COVID-19 в Албании достигло 36, причём за минувшие сутки умер один человек.

В связи с ростом числа заразившихся власти страны приняли решение как минимум на неделю приостановить работу общественного транспорта.

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