Приштина, 12 июня 2020, 22:54 — REGNUM Парламент самопровозглашенного Косово 11 июня не смог ратифицировать пять международных соглашений о присоединении края к ряду международных проектов помощи, инициированных ЕС, в рамках которых Косово могло получить несколько миллионов евро.
Это проекты международной ассоциации развития по укреплению финансового сектора Косово, о займе в ЕБРР на проект по развитию системы отвода сточных вод в Джилане, а также соглашения об участии в программах ЕС «Таможня 2020» и «Фискалис 2020».
Как сообщает албанское новостное агентство Telegrafi, причиной тому стал отказ парламентских фракций «Движения за самоопределение» и Демократической партии Косово проголосовать в поддержку этих соглашений. Отметим, что инициатором внесения законопроектов о ратификации данных соглашений стала партия «Движения за самоопределение» в бытность пребывания у власти.
Глава миссии ЕС в Косово Наталья Апостолова и посол ФРГ в Приштине Христиан Хельдт негативно отреагировали на произошедшее. Если Апостолова на своей странице в Twitter назвала событие «разочаровывающим», то представитель ФРГ высказался более откровенно:
Читайте ранее в этом сюжете: Косово: министр экономики критикует отмену режима взаимности для Сербии