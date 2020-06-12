Приштина, , 22:54 — REGNUM Парламент самопровозглашенного Косово 11 июня не смог ратифицировать пять международных соглашений о присоединении края к ряду международных проектов помощи, инициированных ЕС, в рамках которых Косово могло получить несколько миллионов евро.

Это проекты международной ассоциации развития по укреплению финансового сектора Косово, о займе в ЕБРР на проект по развитию системы отвода сточных вод в Джилане, а также соглашения об участии в программах ЕС «Таможня 2020» и «Фискалис 2020».

Как сообщает албанское новостное агентство Telegrafi, причиной тому стал отказ парламентских фракций «Движения за самоопределение» и Демократической партии Косово проголосовать в поддержку этих соглашений. Отметим, что инициатором внесения законопроектов о ратификации данных соглашений стала партия «Движения за самоопределение» в бытность пребывания у власти.

Глава миссии ЕС в Косово Наталья Апостолова и посол ФРГ в Приштине Христиан Хельдт негативно отреагировали на произошедшее. Если Апостолова на своей странице в Twitter назвала событие «разочаровывающим», то представитель ФРГ высказался более откровенно:

«Разочарование — это слишком дипломатично! Увидим ли мы в ближайшее время работу парламента? Это имеет отношение к пакетам помощи этой стране и её людям».

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