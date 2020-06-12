Киев, , 19:15 — REGNUM Украина и Североатлантический альянс (НАТО) смогут улучшить взаимодействие после того, как Киев получил статус партнера расширенных возможностей военного блока. Об этом написал президент Украины Владимир Зеленский на своей странице в соцсети Twitter.

«Благодарен членам альянса за признание весомого вклада Украины в совместные операции по поддержанию мира в мире», — написал Зеленский.

По его словам, получение Украиной данного статуса позволит сторонам еще лучше взаимодействовать ради общей безопасности.

Напомним, 12 июня глава МИД Украины Дмитрий Кулеба на своей странице в социальной сети Twitter написал, что Украина получила статус «партнера расширенных возможностей» Североатлантического альянса (НАТО).

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