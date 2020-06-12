Петрозаводск, , 19:35 — REGNUM В Карелии за четверг, 11 июня, выявили сразу 81 случай заражения коронавирусной инфекцией. Это самый большой суточный рост заражений в республике за всё время пандемии. Общее количество подтвержденных фактов инфицирования к 12 июня составило в регионе 783 случая.

Глава республики Артур Парфенчиков на своей странице в соцсети объяснил, что такой всплеск стал следствием выявления очага коронавируса в городке дорожных рабочих-вахтовиков компании «ВАД» вблизи поселка Пуйккола в Сортавальском районе. Ранее там обнаружили четверых зараженных. Выехавшая на место бригада медиков взяла у рабочих 187 тестов на коронавирус, результат 51 теста оказался положительным. Всех инфицированных рабочих госпитализировали в Сортавалу и Петрозаводск, у нескольких уже диагностирована пневмония.

«Все остальные рабочие под контролем сотрудников Росгвардии изолированы в вахтовом поселке», — добавил глава Карелии.

Помимо сотрудников АО «ВАД», коронавирус выявлен у еще троих вахтовиков со стройплощадки Белопорожских ГЭС, у шести жителей Петрозаводска, трех жителей Прионежья, пяти человек в Олонецком районе и ряде других населенных пунктов республики.

«Также еще пять случаев выявлено в селе Реболы Муезерского района, что является продолжающимся последствием единичного завоза инфекции в посёлок», — отметил Парфенчиков.

Всего по выздоровлении в Карелии выписаны 287 человек, в том числе 15 человек за сутки. 3332 человека находятся на самокарантине, 189 человек — в обсервации.

Как отмечает глава региона, основными источниками распространения инфекции в Карелии остаются бытовые контакты и общение в коллективах.

«Выход только один — исключение внесемейных контактов, ответственное использование средств индивидуальной защиты в общественных местах, локализация общения на производстве», — делает вывод губернатор.

Напомним, еще до выявления нового очага инфекции Карелия перешла ко второму этапу снятия ограничений. В частности, возобновлена работа магазинов непродовольственных товаров, парикмахерских, других предприятий сферы услуг. Частично открыты кафе и рестораны, с соблюдением безопасной дистанции. Частично открыты гостиницы, санатории, пансионаты, дома отдыха, парки и скверы.

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