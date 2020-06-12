Вашингтон, , 19:06 — REGNUM Ученые США выразили обеспокоенность массовыми беспорядками в США, которые могут привести к росту числа зараженных коронавирусной инфекцией. Об этом сообщают местные СМИ.

Убийство афроамериканца Флойда Джорджа внесло коррективы в режим самоизоляции американцев — тысячи людей вышли на улицы страны, чтобы крушить витрины магазинов и грабить чужое имущество.

Эксперт по коронавирусу Тревор Бедфорд отметил, что каждый новый день беспорядков грозит заражением 3 тыс. человек. С этим мнением согласились многие коллеги ученого.

Напомним, в США в последние недели прокатилась волна протестов на почве борьбы с расизмом после того, как в Миннеаполисе после задержания полицейскими погиб афроамериканецДжордж Флойд.