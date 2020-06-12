Пекин, , 18:59 — REGNUM Премьеро Госсовета КНР Ли Кэцян и канцлер Германии Ангела Меркель провели переговоры в режиме видеосвязи, сообщает 11 июня Синьхуа.

Центральной темой стало взаимодействие двух стран в борьбе с эпидемией коронавирусной инфекции. Стороны констатировали, что вспышка заболевания нанесла определенный ущерб двусторонним контактам и сотрудничеству, которое тем не менее будет развиваться.

Китайский премьер, в частности, высоко оценил достижения противоэпидемической политики в Германии, отметив важность совместной разработки вакцины и лекарственных препаратов.

Подчеркнув, что Китай уделяет развитию отношений с Германией стратегическое значение, Ли Кэцян указал на наиболее перспективные сферы укрепления связей — экономику, торговлю, инвестиции и технологии. Важнейшим условием восстановления полноценного роста мировой экономики он назвал борьбу с протекционизмом и упрощение правил и процедур международной торговли.

Сделав акцент на важности укрепления европейской интеграции, китайский премьер высказался за успешное завершение переговоров по инвестиционному соглашению КНР и ЕС.

Меркель, в свою очередь, отметила высокую интенсивность китайско-германских связей и контактов и принципиальность позиции Пекина в защиту международных принципов. Она поддержала укрепление многосторонних подходов и углубление координации в рамках ВТО. Указав на предстоящее председательство Берлина в ЕС, германский канцлер также сосредоточилась на расширении взаимодействия в формате ЕС — Китай — Африка с целью помощи странам и народам Черного континента в борьбе с эпидемией.

Отметим, что ранее мировые СМИ сообщали о разногласиях, возникших у Китая с лидерами Европейского союза в связи с обвинениями в сокрытии информации об эпидемии коронавируса, которые предъявляет Пекину Вашингтон.

С одной стороны, ведущие европейские страны заявляют о готовности развивать взаимовыгодные отношения с Пекином. С другой, они уступают нажиму Вашингтона и делают по отношению к КНР недружественные заявления, ставящие под сомнения взаимные достижении дипломатии в развитии двусторонних и многосторонних отношений и связей.

Данный круг вопросов на днях обсуждался в телефонном разговоре между председателем КНР Си Цзиньпином и президентом Франции Эммануэлем Макроном.