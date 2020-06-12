Севастополь, , 18:58 — REGNUM Решение о выдвижении Михаила Развожаева на выборы губернатора принято на Х конференции регионального отделения партии «Единая Россия». За кандидатуру временно исполняющего обязанности главы региона проголосовало абсолютное большинство делегатов.

Михаил Развожаев отметил, что ключевой вопрос его предвыборной программы — социальный, в частности, решение жилищного вопроса.

«Нужно организовать работу так, чтобы мы могли своевременно приобретать у застройщиков требуемые квартиры. Мы будем подходить к вопросу развития города комплексно и при застройке учитывать всю необходимую инфраструктуру», — сказал он.

Кроме того, Михаил Развожаев заявил, что в скором времени снова начнется строительство очистных сооружений.

Еще один важный пункт программы временно исполняющего обязанности губернатора Севастополя — создание сильных и ответственных муниципалитетов, которым передадут часть ключевых полномочий по благоустройству и содержанию объектов. Также Михаил Развожаев планирует изменить подход в работе с собственностью города, в том числе, портом. По его словам, необходимо дать этим активам новую жизнь, чтобы они работали на экономику Севастополя и усовершенствовать систему госуправления.

«Необходим кадровый потенциал из севастопольцев, которые профессионально подготовлены. А все решения, особенно связанные непосредственно с жизнью людей, должны быть приняты только на основании обратной связи. Этот принцип мы воплотили в жизнь в кампании 2019 года, когда было собрано 72 тысячи пожеланий жителей. Об исполнении тех из них, которые связаны с вопросами благоустройства города, мы отчитаемся к концу августа», — сообщил он.

Секретарь Генерального совета «Единой России» Андрей Турчак, который принял участие в работе конференции, подчеркнул, что результат голосования делегатов конференции — это оценка работы Михаила Развожаева.

«Впереди напряженный этап избирательной кампании. Партийный актив, общественники сделают все для победы. Мы должны помнить, что это не победа ради победы, а этап, чтобы в следующие пять лет город развивался и соответствовал своему высокому статусу. А та консолидация власти и общества, которая образовалась за последний год, должна сохраниться», — подчеркнул секретарь Генсовета партии.

Напомним, ранее президиум Генерального совета партии поддержал решение о выдвижении Михаила Развожаева и глав других регионов на губернаторские выборы от «Единой России». В частности, региональным отделениям предложили выдвинуть на выборы Сергея Ситникова (Костромкая область), Ростислава Гольдштейна (Еврейская автономная область), Александра Цыбульского (Архангельская область), Владислава Шапшу (Калужская область), Вениамина Кондратьева (Краснодарский край), Александра Богомаза (Брянская область), Александра Никитина (Тамбовская область), а также Рустама Минниханова (Татарстан).

Ранее ИА РЕ сообщало, что, по словам секретаря Генерального совета «Единой России» Андрей Турчак, этот список не окончательный — еще несколько кандидатов рассмотрят на заседании Президиума Генсовета партии 16 июня.

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