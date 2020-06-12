Эр-Рияд, 12 июня 2020, 18:57 — REGNUM Правительство Саудовской Аравии приняло решение о сокращении поставок нефти по меньшей мере для трех нефтеперерабатывающих заводов (НПЗ), расположенных в Азии. Об этом 12 июня сообщает агентство Bloomberg со ссылкой на источник.
Два НПЗ недополучат 20% поставок, а третье предприятие — «еще больше», — отметил источник.
Напомним, 6 июня страны ОПЕК+ приняли решение о продлении до конца месяца режима сокращения добычи нефти на 9,7 млн баррелей в сутки, продлив тем самым действие ранее достигнутых договоренностей.