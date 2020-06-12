Вашингтон, , 18:43 — REGNUM Бывший вице-президент США Джозеф Байден, который, вероятно, станет кандидатом на должность главы Белого дома от Демократической партии, не способен вести переговоры с такими странами, как Российская Федерация и Китай. Об этом 12 июня написал президент США Дональд Трамп на странице в соцсети Twitter.

«Как думаете, как бы с ним (представителем от Демократической партии Джозефом Байденом) вели переговоры Китай, РФ, Япония и другие? — написал глава Белого дома. — У нас бы и страны не осталось!«

Напомним, ранее лидер США сообщил на своей странице в Twitter, что представители Демократической партии намерены сделать жителей страны беззащитными в связи с их инициативой сократить финансирование полиции.

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