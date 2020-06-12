Вашингтон, , 18:41 — REGNUM Президент США Дональд Трамп опроверг неверную интерпретацию его слов о последствиях беспорядков в стране. Об этом 12 июня сообщает Fox News.

Ранее глава Белого дома на странице в социальной сети Twitter написал: «Когда начинаются грабежи, начинается и стрельба». Данное послание многие истолковали как отсылку к известной цитате Уолтера Хедли, возглавлявшего полицию Майами в 1967 году.

Тогда глава правоохранительной службы таким образом оправдывал жесткие подавления беспорядков.

«Когда происходят грабежи, то, вероятно, произойдет и стрельба. Это не угроза, это факт, потому что подобное случается», — подчеркнул Трамп в интервью телеканалу, отметив, что в его словах не стоит искать никаких параллелей.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в США в последние недели прокатилась волна протестов на почве расизма после того, как в Миннеаполисе после задержания полицейскими погиб афроамериканец Джордж Флойд.

Читайте ранее в этом сюжете: Полицейские Франции требуют отменить запрет на удушение