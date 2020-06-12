Рим, , 18:37 — REGNUM Премьер-министр Италии Джузеппе Конте в пятницу, 12 июня, в беседе с журналистами в очередной раз опроверг намерение создать собственную партию.

«Это было бы неразумно», — отметил он, добавив, что считает верным тратить все свои силы и время на выполнение своих прямых обязанностей.

Ранее в июне 2020 года социологи сообщили, что гипотетическая партия премьер-министра могла бы рассчитывать на 14−15% голосов: более высокий рейтинг лишь у двух партий страны — входящей в правящую коалицию Демократической (20%) и у «Лиги» Маттео Сальвини (27−28%).

Джузеппе Конте в мае 2018 года был приглашен на пост «нейтрального» премьер-министра в правительстве популистов и «Лиги», в сентябре 2019 года в том же «статусе» он возглавил новую коалицию — популистов и Демократической партии.