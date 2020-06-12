Минск, , 18:09 — REGNUM Дочернюю структуру Газпрома в Белоруссии — ОАО «Белгазпромбанк» приглашена возглавить Надежда Ермакова, в недавнем прошлом — глава Нацбанка Белоруссии (в 2011—2014 годах), давняя протеже Александра Лукашенко. По словам Ермаковой, она получила такое предложение и готова его принять.

До начала мая председателем правления ОАО «Белгазпромбанк» был Виктор Бабарико, руководивший этой дочерней структурой Газпрома почти 20 лет. Теперь он участвует в президентских выборах и проходит по громкому уголовному делу.

Читайте подробности: Лукашенко утверждает, что не боится «негодяя» Бабарико

Подбором нового руководителя одного из крупнейших банков Белоруссии, коим является ОАО «Белгазпромбанк», занимается лично председатель правления белорусского Нацбанка Павел Каллаур. По неофициальной информации, белорусский госрегулятор обсуждал вопрос введения своего управления в ОАО «Белгазпромбанк».

Газпром не комментирует ситуацию, его белорусская «дочка» тоже не спешит делиться подробностями происходящего. Зато активно комментируют происходящее участники президентской гонки.

Так, выдвигающаяся кандидатом в президент Анна Канопацкая фактически поддержала версию Лукашенко об уголовном характере преследования Бабарико. На своей странице в социальной сети она написала: «Из интересного замечу: до чего же примитивно смотрятся попытки за невесть откуда взявшимися политическими амбициями скрыть обычную коррупционную уголовщину и пропажу вверенных денег и активов своих корпоративных хозяев».

Представители более радикального течения в националистическом лагере активно вступились за Бабарико. В частности, праворадикальная русофобская «Партия Белорусского народного фронта» опубликовала заявление, в котором сказано: «Были проведены обыски в банке, которым ранее руководил Виктор Бабарико, который сейчас выдвигается кандидатом в президенты, а также в организациях, связанных с этой личностью».

По мнению национал-радикалов, уголовные преследования Виктора Бабарико и также участвующего в президентской кампании популярного блогера Сергея Тихановского «показывают признаки использования органов уголовного преследования для репрессий против политических оппонентов нынешнего президента».

Больше новостей на эту тему в сюжете: Выборы президента Белоруссии