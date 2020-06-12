Бишкек, , 18:05 — REGNUM Несмотря на введенный из-за пандемии коронавируса запрет на массовые мероприятия, в одном из ресторанов Бишкека 11 июня, состоялся поминальный обед, организованный экс-премьер-министром Киргизии Омурбеком Бабановым, у которого в апреле скончалась старшая сестра, передает «24.kg».

Прибывший на место проведения мероприятия корреспондент «Kaktus.media» Марат Уралиев попытался снять приехавших на поминки политиков, но ему попыталась помешать охрана политических деятелей.

«Я предполагаю, что на меня напал сотрудник охраны Омурбека Бабанова. Мужчина применил удушающий прием», — рассказывает пострадавший журналист.

Проезжавшие мимо на служебной машине сотрудники милиции видели момент нападения на журналиста, но предпочли проигнорировать случившееся и уехали с места происшествия.

Также стало известно о том, что охранники политиков, присутствовавших на поминках, также ограбили сотрудников мэрии столицы Киргизии, пишет «Kaktus.media».

По словам пострадавших работников муниципалитета, когда они фиксировали нарушение участниками поминок введенного правительством запрета на массовые мероприятия, к ним подошли телохранители политических деятелей и отобрали мобильные телефоны.

«Мне так и не вернули телефон. Возможно, удалили оттуда все видео», — жалуется сотрудник Бишкекской мэрии.