Новосибирск, , 18:03 — REGNUM В День России губернатор Новосибирской области Андрей Травников возложил цветы к памятнику Героям и полным кавалерам ордена Славы в сквере Славы. В церемонии также участвовали член Совета Федерации ФС РФ Владимир Городецкий и председатель Законодательного собрания региона Андрей Шимкив.

Возложение цветов к памятнику Героям и полным кавалерам Ордена славы в Новосибирске Правительство Новосибирской области

Отметим, что памятник Героям и полным кавалерам ордена Славы в Новосибирске был открыт 15 лет назад — к 60-летнему юбилею Победы в Великой Отечественной войне 1941−1945 гг.

На стелах выбиты имена и фамилии 270 новосибирцев.

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