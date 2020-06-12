Ашхабад, , 17:48 — REGNUM «Что бы ни говорили, что бы ни писали в оппозиционных СМИ, по официальным данным — в Туркмении нет коронавируса, и мы по косвенным признакам это видим», — заявил посол России Александр Блохин на пресс-конференции, передает Turkmenportal.

По словам российского дипломата, в пользу официальной версии, неоднократно обнародованной туркменскими властями, говорит и то, что информацию о заразившихся и заболевших было крайне трудно скрыть от общественности.

«Поэтому мы склонны верить туркменской стороне, но на сто процентов никто никогда гарантировать ничего не может, тем более в таком деле, как эпидемия», — добавил он.

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Говоря о появлении в прессе информации о дефиците продовольствия в Туркмении, посол Блохин отметил, что для того, чтобы убедиться в ее несоответствии действительности, достаточно просто пройтись по местным магазинам и убедиться в наличии товаров на полках.

«Другое дело госцены, это уже другой вопрос. А то, что некоторые СМИ пишут, мол в Туркмении чуть ли не голод, это глупости, этого просто нет. Я пытаюсь быть объективным», — подчеркнул российский дипломат.

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