Ашхабад, , 17:45 — REGNUM Президент Туркмении Гурбангулы Бердымухамедов уволил министра спорта и молодежной политики Даянча Гулгелдиева за «кумовство» и другие многочисленные правонарушения, совершенные им во время работы на этой должности, передает «Азатлык» (СМИ-иностранный агент) со ссылкой на собственные источники.

Отмечается, что Гулгелдиева уличили в том, что он, занимая пост министра, принимал на работу своих родственников и однокурсников.

Также глава спортивного ведомства заставлял преподавателей спортивных школ приобретать пошитые для состоявшихся в Ашхабадской Азиады — 2017 спортивные костюмы по завышенной цене в 500 манатов (9 900 рублей), при себестоимости в 300 манатов (5 940 рублей).

Последней каплей, вероятнее всего, стал несчастный случай, произошедший на чемпионате Туркмении по боксу, проводившемся по поручению Гулгелдиева на открытом теннисном корте. Тогда одному из боксеров стало плохо из-за жары, в результате чего спортсмен суть не умер от перегрева.

ИА REGNUM напоминает, что Даянч Гулгелдиев занимал должность министра спорта и молодежной политики Туркмении, начиная с 26 января 2018 года, и был уволен 5 июня 2020 года с официальной формулировкой: «за серьезные недостатки, допущенные в работе».