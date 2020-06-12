Бухарест, , 17:42 — REGNUM Посла России в Румынии Валирия Кузьмина вызвали в министерство иностранных дел страны в ответ на заявление официального представителя российского внешнеполитического ведомства Марии Захаровой о национальной стратегии обороны Румынии. Об этом 12 июня сообщается в заявлении румынского дипломатического ведомства.

«Упоминание России в национальной стратегии обороны Румынии связано с поведением России в регионе в последние годы», — говорится в заявлении.

Румынские дипломаты убеждены, что Москва вносит дестабилизацию в регионе, с такой оценкой согласны также представители НАТО и Евросоюза.

Напомним, согласно национальной стратегии обороны Румынии Россия признана враждебным государством. Данный факт вызвал критику со стороны российских дипломатов. Захарова заявила, что данный факт чреват ростом напряженности в регионе.