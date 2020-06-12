Ивангород, Ленинградская область, , 18:01 — REGNUM Главным событием Дня России в Ленинградской области стала торжественная церемония поднятия Государственного флага России на стене Ивангородской крепости, на границе России и Эстонии, России и Евросоюза.

Подъем флага России над крепостью в Ивангороде Lenobl.ru

Поднять бело-сине-красное полотнище доверили людям, которые находятся на переднем крае борьбы с распространением коронавирусной инфекции, ежедневно заняты помощью людям: анестезиологу-реаниматологу инфекционного отделения Кингисеппской межрайонной больницы им. Прохорова Елене Пахомовой и волонтеру добровольческого отряда Кингисеппского района Дмитрию Колмогорову.

В церемонии в приграничном Ивангороде принял участие губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко.

«Мы отмечаем в этом году праздник в особых условиях, когда мы вынуждены соблюдать ограничения. Но, несмотря на это, мы решили отметить праздник здесь, на западных рубежах нашей родины. Наша страна переживала много трагических моментов, но мы никогда не сдавались, нам помогала помощь и взаимовыручка. Всех с праздником! С Днём России!», — заявил глава региона.

После поднятия флага под звуки гимна России и залпа почетного караула Александр Дрозденок вручил паспорта четверым 14-летним жителям Кингисеппского района. Завершилась праздничная церемония в Ивангороде выступлением государственного оркестра «Метелица».

Губернатор Ленобласти сообщил журналистам, что следующим летом в Ивангородской крепости планируется провести международный музыкальный фестиваль: «Предварительно договорились с пограничниками, что электронный билет на фестиваль будет и пропуском в город, и единым билетом для посещения всех туристских объектов и музеев».

Тем временем во всех районах Ленинградской области продолжаются различные мероприятия, посвященные Дню России. Например, в Волхове празднику посвятили автопробег, в Ломоносовском районе — велопробег. В Тихвине воспитанники спортивной школы города Тихвин организовали флешмоб #ЯлюблюсвоюРодину, нарисовав символы России и сфотографировавшись с ними для соцсетей. В Киришах вдоль набережной реки Волхов прошли катера с российским триколором.

Кроме того, жители Ленинградской области приняли участие во флешмобе #МыРоссия и исполнили государственный гимн России с балконов, окон и во дворах. Также регион присоединился к флешмобу «Флаги России»: триколоры на своих балконах и окнах разместили жители многих других населенных пунктов Ленобласти. Флаги размещены в окнах школ и учреждений соцзащиты.

«В условиях пандемии коронавируса, празднование Дня России проходит с соблюдением всех мер санитарной безопасности, многие мероприятия организованы в онлайн формате», — подчеркнули в администрации Ленобласти.

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