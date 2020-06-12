Киев, , 17:34 — REGNUM Делегация Украины на переговорах по урегулированию ситуации в Донбассе сделала вещь, которая «вызвала как минимум ступор у наших визави», заявил в ходе конференции 12 июня вице-премьер-министр правительства Украины, фактический глава делегации в минском процессе Алексей Резников.

Резников напомнил, что недавно украинская делегация ввела в переговорный процесс лояльных Киеву представителей Донбасса.

«В Минских соглашениях, в пунктах 9, 11 и 12, есть запись о том, что правовые аспекты, определенные законодательные акты нужно проводить в консультациях, согласовании или обсуждении — дословно — представителями отдельных районов Донецкой и Луганской областей. Но соглашениях не уточняется, кто должен быть этими представителями и как их выбирать. За последние 6 лет так сложилось, что монополия на такое представительство лежит на представителях оккупационного режима», — заявил представитель Киева.

Вице-премьер отметил, что на переговорах по Донбассу на этой неделе уже участвовали четверо новых представителей «внутренне перемещенных лиц». По его словам, таким образом Киев «дал пас» Российской Федерации, намекая, что они так же могут перезагрузить свою группу.

«Если они хотят продемонстрировать миру, что они действительно настроены на урегулирование ситуации на оккупированном Донбассе Украины, они точно могли бы сделать такую ротацию», — заявил Резников.

ИА REGNUM напоминает, что по инициативе Украины новыми «консультантами» от бывшей Донецкой области избраны журналисты Денис Казанский и Сергей Гармаш, от бывшей Луганской — глава Международной общественной организации «Луганское землячество» Вадим Горан и врач Константин Либстер.

Этот шаг удостоился высокой оценки экс-спецпредставителя США на Украине Курта Волкера, который заявил, что в Киеве поступают правильно, демонстрируя готовность вести переговоры с Россией по Донбассу в разных форматах и предлагая новые идеи.

«Таким образом Зеленский лишает Россию ее главных аргументов о том, что она якобы не контролирует республики Донбасса и что Украина нарушает Минские договоренности», — подчеркнул он.

В свою очередь, представитель России в контактной группе Борис Грызлов обвинил Украину в фактическом выходе из минского процесса, заявив, что Киев «решил вести переговоры с людьми, которых сам и назначил».