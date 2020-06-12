Доха, 12 июня 2020, 17:29 — REGNUM Эмир Катара Тамим бен Хамад Аль Тани поздравил президента России Владимира Путина с Днем России. Об этом 12 июня сообщается в заявлении государственного агентства новостей эмирата.
Соответствующее послание было передано главе российского государства. Также с поздравлением к Путину обратился заместитель эмира Абдалла бен Хамад Аль Тани.
Аналогичное послание было направлено и главе российского правительства Михаилу Мишустину.
Напомним, праздник День России отмечается с 1994 году, в этот день в 1990 году была принята Декларация о государственном суверенитете РСФСР.