История вопроса

12 июня празднуется День России. В первый раз его отметили в 1992 году, спустя 2 года ему присвоили статус государственного. Традиционно в этот день по всей стране проходят праздничные мероприятия: концерты, спортивные состязания, ярмарки, народные гуляния. В некоторых городах вечером проходит салют.

Также в этот день в Кремле проходит награждение лауреатов государственной премии Российской Федерации.

