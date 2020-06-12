Киев, , 17:29 — REGNUM Украинский министр иностранных дел Дмитрий Кулеба сообщил, что Украина получила статус «партнера расширенных возможностей» Североатлантического альянса (НАТО). Об этом 12 июня он написал на своей странице в социальной сети Twitter.

«Я глубоко признателен нашим партнерам по альянсу за то, что они сделали это возможным. Украина, наконец, получает заслуженный статус партнера расширенных возможностей НАТО», ― говорится в сообщении.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в феврале 2020 года украинский министр обороны Андрей Загороднюк заявил, что Украина официально подала заявку на участие в программе партнерства расширенных возможностей НАТО и призвал «западных партнеров» поддержать ее на этом пути.

Напомним, программу расширенных возможностей (Enhanced Opportunities Partner, EOP) НАТО запустили в 2014 году. Ее цель ― усилить оперативную совместимость войск стран-участниц программы с силами Североатлантического альянса.

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