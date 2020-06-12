Тбилиси, , 17:26 — REGNUM Для приведения системы обороны Грузии в соответствие со стандартами НАТО в оборонном ведомстве создан специальный департамент, сообщил, выступая на пленарном заседании парламента 12 июня, министр обороны Грузии Ираклий Гарибашвили.

По его словам, этот департамент осуществляет надзор за работами по модификации и развитию системы обороны на всех основных направлениях.

По информации министра, продолжается процесс реабилитации и улучшения инфраструктуры военных баз, и в текущем году на эти цели будет затрачено 100 млн лари. Сумма предназначена для полной реабилитации 250 казарм и столовых, строительства спортивных объектов на 60 локациях, реабилитации инженерных коммуникаций.

«В результате этих работ к концу года у нас будет инфраструктура уровня стран НАТО», — заявил министр.