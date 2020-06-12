Москва, , 17:22 — REGNUM Поздравительное послание в связи с Днем России направил президенту страны Владимиру Путину премьер-министр Индии Нарендра Моди. Об этом 12 июня сообщили РИА Новости в посольстве Индии в Москве.

«Моди 12 июня поздравил президента Владимира Путина с Днём России», — сообщили в индийской дипмиссии.

Отмечается, что премьер-министр Индии высоко оценил вклад российского лидера в укрепление стратегического партнерства между Москвой и Нью-Дели.

Как передавало ИА REGNUM, ранее поздравительное послание президенту России Владимиру Путину в связи с Днем России направил глава Турции Реджеп Тайип Эрдоган.