Москва, 12 июня 2020, 17:22 — REGNUM Поздравительное послание в связи с Днем России направил президенту страны Владимиру Путину премьер-министр Индии Нарендра Моди. Об этом 12 июня сообщили РИА Новости в посольстве Индии в Москве.
«Моди 12 июня поздравил президента Владимира Путина с Днём России», — сообщили в индийской дипмиссии.
Отмечается, что премьер-министр Индии высоко оценил вклад российского лидера в укрепление стратегического партнерства между Москвой и Нью-Дели.
Как передавало ИА REGNUM, ранее поздравительное послание президенту России Владимиру Путину в связи с Днем России направил глава Турции Реджеп Тайип Эрдоган.