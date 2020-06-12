Бишкек, , 17:14 — REGNUM Президент Киргизии Сооронбай Жээнбеков поздравил президента Владимира Путина и российский народ с государственным праздником — Днем России. Об этом сегодня, 12 июня, сообщает пресс-служба главы государства.

По словам киргизстанского лидера, выбранный Россией курс на защиту национальных интересов, гражданского согласия и сохранение духовных ценностей является залогом последовательного развития и прогресса страны.

«В Киргизии дорожат общим историческим наследием и высоко ценят Ваш личный вклад в развитие многовековых уз дружбы между Киргизией и Россией, реализацию крупных совместных экономических проектов, а также поддержку в интеграционных процессах на евразийском пространстве», — подчеркнул он.

Также Жээнбеков отметил роль Путина в развитии России и становлении ее международного авторитета.

«Россия с великой историей и культурой, грандиозными достижениями и уникальным природным богатством, соединившая на огромном пространстве множество народов и самобытных культур, достигла при Вашем непосредственном участии впечатляющих успехов в государственном строительстве», — подытожил президент Киргизии.