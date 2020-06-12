Кабул, , 17:16 — REGNUM Президент Афганистана Ашраф Гани назвал взрыв во время пятничной молитвы в мечети Кабула террористическим актом. Об этом 12 июня сообщается на официальной странице президентского дворца в социальной сети Twitter.

«Президент Гани решительно осудил жестокое нападение, заявив, что, совершив эту безобразную атаку, террористы еще раз продемонстрировали свое неприятие священной религии ислама, мира и спокойной жизни нашего народа», ― говорится в сообщении.

В заявлении подчеркивается, что пятничное нападение является «терактом, совершенным врагами афганского народа».

Напомним, в пятницу, 12 июня, прогремел взрыв в комнате для омовений при мечети в районе Вазир-Акбар-Хан в Кабуле. По предварительным данным, в результате атаки шестеро пострадали и четверо погибли, в том числе имам Мохаммад Аяз Ниязи.

Ответственность за взрыв взяла на себя террористическая группировка «Исламское государство» (организация, деятельность которой запрещена в РФ).

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