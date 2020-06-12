Брюссель, , 16:59 — REGNUM Европейская комиссия (ЕК) планирует на следующей неделе представить стратегию Европейского союза (ЕС) по созданию, производству и поставкам вакцины от нового типа коронавирусной инфекции. Об этом 12 июня сообщила в ходе пресс-конференции комиссар ЕС по здравоохранению Стелла Кириакидес.

Она отметила, что создание общедоступной вакцины от коронавируса является единственной реальной стратегией по выходу из существующего мирового кризиса, вызванного пандемией данной инфекции. Кириакидес также добавила, что в ЕК считают целесообразным осуществление единого подхода в реализации поставок вакцины в страны ЕС, чтобы исключить вероятность конкуренции между государствами.

«Ни один регион в мире не будет в безопасности, пока мы все не будем в безопасности. Поэтому мы на следующей неделе представим стратегию ЕС по вакцине от COVID-19», ― подчеркнула еврокомиссар.

По ее словам, для скорейшей разработки и производства вакцины необходимо направлять инвестиции на ее создание.

Напомним, ранее в СМИ появилась информация, что Еврокомиссия намерена составить список «безопасных стран», из которых будет разрешен въезд туристов после открытия границ Евросоюза. Список для путешественников из стран, не входящих в блок, ожидается уже в июле.

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