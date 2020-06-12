Прага, , 16:55 — REGNUM Связанные с памятником маршалу Ивану Коневу в Праге противоречия согласны представители Чехии обсудить с властями России. Об этом 12 июня сообщили РБК в пресс-службе МИД Чехии.

В внешнеполитическом ведомстве отметили, что власти Чехии, которые готовы обсудить судьбу памятника маршалу, пока не получили ответа от Москвы.

Дипломаты отметили, что в будущем статую маршала, которая в настоящее время находится в хранилище, планируется переместить в Музей XX века.

«Власти и муниципалитеты (Чехии) ухаживают за военными захоронениями и памятниками россиянам», — отметили во внешнеполитическом ведомстве страны.

Как передавало ИА REGNUM, 11 июня первый заместитель министра иностранных дел РФ Владимир Титов заявил, что несмотря на ранее сделанное предложение властям Чехии приступить к консультациям по спорным вопросам двусторонних отношений с РФ, дату их проведения в Праге так и не уточнили.

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