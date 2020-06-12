Тегеран, , 16:44 — REGNUM Иран обратился в французское Бюро по расследованию авиакатастроф (BEA) с просьбой о помощи в расшифровке бортовых самописцев украинского пассажирского самолета Boeing 737, потерпевшего крушение 8 января этого года под Тегераном. Об этом 12 июня сообщает Reuters со ссылкой на заявление представителя Ирана в Международной организации гражданской авиации (ИКАО) Фархада Парвареша.

«Организация гражданской авиации Ирана недавно обратилась с запросом к BEA о том, что бортовые самописцы должны быть направлены Ираном на территорию BEA во Франции, чтобы они были расшифрованы в присутствии представителей других имеющих отношение к вопросу стран и ИКАО, если BEA имеет возможность это обеспечить», ― цитирует Парвареша издание.

Однако отмечается, что в Бюро по расследованию авиакатастроф Франции сообщили, что подобных обращений от иранской стороны не получали. В ведомстве отметили, что до сих пор продолжаются переговоры с Ираном, Канадой и Украиной об оказании помощи в расследовании обстоятельств трагедии.

Как сообщало ИА REGNUM, самолёт авиакомпании «Международные авиалинии Украины», следовавший в Борисполь, разбился через несколько минут после вылета из международного аэропорта Тегерана 8 января 2020 года. На борту авиалайнера находились 176 пассажиров, все погибли.

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