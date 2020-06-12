12 июня 2020 | Время чтения 7 мин

Неужели Украина становится не просто страной-террористом, а «ядерным террористом», с которым могут справится считанные персоны в мире: Шварценэггер, Сталлоне или, там, Брюс Уиллис?

Андрей Ганжа, , 16:33 — REGNUM В Украине назревает большая даже не «перестройка», а «переделка». Министерство регионального развития обнародовало проекты будущих районов в стране. Всю территорию Украины в пределах областей планируется разделить на 1450 общин, а имеющееся количество районов уменьшить с 490 до 131. Для того чтобы проанализировать и оценить саму эту противоречивую идею, требуется не формат газетной статьи, а добрая докторская диссертация, а для прогнозов ее исполнения — как минимум полное собрание сочинений. Поэтому я не об идее, а только об одном эпизоде. Потому что, не успев даже приступить к исполнению, Украина сходу вставилась в очередное скандальное положение.

Грязная ядерная опасность

Откровенное противостояние Венгрии и Украины ни для кого секретом не является. Будапешт уже с 2017 года, после принятия Верховной радой закона «Об образовании», отчаянно борется за право этнических венгров Украины получать образование на родном языке. И в этой борьбе грамотно выкрутил руки Киеву, поставив под сомнение все его надежды на интеграцию в евроструктуры, блокируя заседания совета «Украина — НАТО».

Украинские, простите, «дипломаты» периодически рапортуют о подвижках в решении проблемы, но на последних переговорах министров иностранных дел Кулебы и Сиярто (29 мая сего года) венгр подтвердил факт проблемы. И даже с каким-то трогательным политическим цинизмом предоставил право оценки ее разрешения не международным арбитрам и даже не венгерской власти, а самой венгерской ирреденте в Закарпатье: «Когда венгерская этническая общность на Закарпатье заявит, что эти вопросы решены, Венгрия перестанет блокировать заседание НАТО — Украина. Надеюсь, что наша сегодняшняя встреча поспособствует тому, что это произойдет значительно раньше, чем позже…». Но ведь надежды, как известно, только юношей питают.

И вот, спустя несколько дней, правительство публикует карту нового районирования Закарпатья, где объединяются два района компактного проживания закарпатских венгров — Береговский и Виноградовский. Радикальные националисты тут же возбудились, и 9 июня ресурс «Радио Свобода» опубликовал материал «Планируется создать «венгерский» район: власть Украины пошла на уступки Будапешту». Украинский поэт, прозаик, эссеист и, как оказалось, политический эксперт Андрей Любка посчитал, что большинство населения в новом районе будет венгерским, а проходит он фактически над границей с Венгрией. Отсюда вывод: правительство пошло на уступки Будапешту, и в Закарпатье формируется новый, в перспективе «сепаратистский» центр, но и пример для других ирредент: румынской на Буковине и болгарской в Одесской области.

Карта нового районирования Закарпатья Decentralization.gov.ua

Считает Андрей Любка, конечно, хреново. По данным переписи 2001 года (а других переписей у меня для вас нет), в этих двух районах проживали 172 тысячи человек, из которых венгров было 73 тысячи. 42,5%, совсем не большинство…

Прежде чем продолжить, позволю себе ультракороткое эссе о закарпатских меньшинствах:

Поэтому убежден: никаких «сепаратистских» (обособление, вплоть до отделения) стремлений у основной массы закарпатских ирреденталов нет. Источник сепаратистских опасений в Закарпатье — сама Украина. Ведь вершина политических мечтаний закарпатских венгров — это добиться создания национального избирательного округа, который позволит провести венгра в Верховную раду Украины. С учетом того, что на Украине один депутат приходится на 93 000 населения — желание вполне «арифметически обоснованное. Ведь по переписи 2001 года венгров на Украине 156 000.

Турул — венгерский национальный символ. Скульптура в Ужгороде (Украина) George Chernilevsky

Подавляющее же большинство закарпатских венгров выступают за создание на территории Закарпатья вполне европейской национально-культурной (не административной, Боже упаси!) автономии. По примеру венгерской автономии в Сербии.

Но украинские радикалы, очевидно, не понимают разницы между «политической» (создание этнических органов управления в регионе и регулирования финансовых потоков в нем) и «культурной» (форма самоорганизации этнических групп для сохранения их культуры и обеспечения соответствующих прав) автономиями. Для них любой «иной» — это «сепаратист» по определению.

Отсюда и два основных «фактора раздражения» для венгерской общины в Закарпатье.

Во-первых, это акции украинских националистов, такие как периодические поджоги и обливания краской памятника «Обретению Родины» на Верецком перевале или акты вандализма по отношению к памятнику Шандору Петефи в Ужгороде. Согласитесь, обидно, когда поэту-гусару ломают саблю…

Во-вторых, это постоянное муссирование столичными политиками, медийными экспертами и диванными стратегами темы «венгерского сепаратизма». Причем эта тема регулярно накручивается и поэтому приобретает характер угрозы.

А то, что произошло 10 июня сего года, делает эту угрозу вполне осязаемой и вдвойне страшной. Сразу оговорюсь: я специально ждал сутки в надежде на официальное опровержение новости или заявления о ней, как о фейке. А поскольку этого не произошло, то о событии можно говорить, как о свершившемся факте.

10 июня депутат Тернопольской городской Рады от Блока Петра Порошенко, достаточно одиозный Тарас Билан направил в адрес президента Зеленского письмо № 551, где, опираясь на факт «планирующегося подписания документа об образовании «венгерского района в Закарпатье» и угрозу «военного вторжения недружественных к нам стран», предлагает:

Создать 100−150 атомных зарядов и так называемых «грязных бомб»;

Установить боеголовки на ракеты типа РК-360МЦ «Нептун» с введением координат на территории государств: Венгрия и Российская Федерация;

Создать 50−100 диверсионно-разведывательных групп из числа добровольцев и волонтеров «первой волны мобилизации», которые и должны установить и привести в боевую готовность заряды возле военных объектов городов: Будапешт (Венгрия), Санкт-Петербург и Москва (Российская Федерация).

Тарас Билан Цитата из видео «"Під прицілом» депутат міськради Тарас Білан» пользователя Тернопільське життя. youtube.com

Еще раз повторюсь: я ждал опровержений и верил, что они появятся. Но ни на официальных сайтах, ни на страничке Билана ничего подобного нет. И что же, признать, что «молчание — знак согласия», что ли? А ведь информацию уже подхватили и понесли не только российские (что естественно), но и венгро-, и англоязычные сети.

Любая государственная система может допускать ошибки. Но крепость системы определяется не ошибками, а реакцией на ошибки. Отсутствие реакции на эту вопиющую ошибку может быть объяснено трояко: и очень хочется, что бы это была уже привычная безграмотность и некомпетентность сидельцев в президентско-министерско-депутатских креслах. Ибо в ином случае объяснить можно либо тем, что «государственной системы Украины» нет как таковой, либо тем, что Украина молчаливо соглашается с возможностью такого рода сценария.

Но в последнем случае Украина становится не просто страной-террористом, а «ядерным террористом», с которым могут справиться считаные персоны в мире: Шварценеггер, Сталлоне или, там, Брюс Уиллис. С использованием всех своих совсем не нежных методов.