Вильнюс, , 16:28 — REGNUM Премьер-министр Польши Матеуш Моравецки сегодня, 12 июня, после переговоров с премьер-министром Литвы Саулюсом Сквернялисом по случаю возобновления свободного передвижения через польско-литовскую границу, на пресс-конференции заявил, что поддерживает бойкот Литвы Белорусской АЭС, однако выразил заинтересованность в укреплении экономических и политических связей с Белоруссией, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

«Вынуждены подчеркнуть, что как Литва, так и Польша выступают за более тесное сотрудничество с Белоруссией в сфере экономики и политических связей», — сказал Моравецки.

Напомним, Литва, которая является главным критиком БелАЭС, пока не смогла убедить Латвию и Эстонию присоединиться к бойкоту электроэнергии с БелАЭС.