Лондон, , 16:29 — REGNUM Сотрудники полиции полностью готовы к новым уличным акциям протеста в Лондоне и будут задерживать наиболее агрессивных участников, занимающихся вандализмом. Об этом 12 июня сообщил на пресс-конференции премьер-министр Великобритании Борис Джонсон.

«Я встречался с полицией утром. Они после прежних акций уже арестовали сотни нарушителей и произведут еще больше задержаний. Полиция оснащена камерами, которые закреплены на обмундировании. По данным с них мы найдем и привлечем к ответственности всех нарушителей», ― отметил Джонсон.

Он подчеркнул, что в Британии является неприемлемым атаковать полицейских, а также наносить материальный ущерб частной собственности.

«Я полностью понимаю, почему люди обеспокоены тем, что случилось с Флойдом. Я понимаю, что люди имеют право на протест… Но инициативу на тех протестах захватили экстремисты», ― заявил британский премьер-министр.

Напомним, ранее премьер-министр Великобритании Борис Джонсон раскритиковал акты вандализма протестующих над памятником Уинстона Черчилля, которого он считает своим героем. Как пояснил Джонсон, памятник премьер-министру в центре Лондона является напоминанием о заслугах политика в спасении Европы от фашизма и расизма. И нападения демонстрантов на памятник Джонсон назвал «абсурдными и постыдными».

Как сообщало ИА REGNUM, акции против расизма и полицейского произвола в США были вызваны смертью афроамериканца Джорджа Флойда, который скончался вследствие полицейского задержания за мелкое правонарушение. Сотрудник полиции прижал шею Флойда коленом к земле, несмотря на его слова, что он не может дышать. Видео с моментом задержания мгновенно распространилось по социальным сетям и вызвало протесты у местного населения, которые затем распространились на все Соединенные Штаты.

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