Вильнюс, , 16:19 — REGNUM Польско-литовская граница с сегодняшнего дня, 12 июня, вновь открыта, сообщает корреспондент ИА REGNUM. В церемонии возобновления передвижения через границу поучаствовали премьеры Литвы и Польши, Саулюс Сквернялис и Матеуш Моравецки.

Граница между Литвой и Польшей была закрыта в середине марта. Физическим лицам проезд был запрещён, границу пересекали только грузоперевозчики. Исключение было сделано для возвращавшихся из других стран ЕС жителей стран Прибалтики.

С середины мая, когда суточный прирост заболеваемости COVID-19 снизился до незначительного уровня как в Прибалтике, так вспышки были локализованы и в Польше, власти стали договариваться о возобновлении свободного передвижения граждан.