Тбилиси, , 15:59 — REGNUM Самым главным среди глобальных вызовов, которые негативно влияют на состояние безопасности Грузии, министр обороны Ираклий Гарибашвили считает российскую «оккупацию».

Об этом он заявил, выступая с отчетом о проделанной работе перед парламентом Грузии 12 июня.

«Главным вызовом для нас остается российская «оккупация». Вы знаете, что от предыдущих властей нам досталось очень тяжелое наследие. И нам ежедневно приходится сталкиваться и справляться с процессами незаконной бордеризации», — подчеркнул Ираклий Гарибашвили.

По его же определению, Россия с ее военными компонентами создает Западу проблемы и на Черном море, что также представляет вызов для Грузии.

«Наша страна играет критическую роль в обеспечении доступа демократического мира к Черному морю. На фоне значения региона перед Грузией встают прямые и косвенные угрозы ее безопасности, в превенции которых особое значение придается наличию гибких и эффективных оборонных возможностей. Размещенные Россией на Черном море и в Кавказском регионе зоны ограниченного доступа, сформированные современными воздушными, морскими и сухопутными компонентами, значительно усложняют военно-политический доступ Запада к нашему региону», — отметил министр обороны.

Тревогу у главы оборонного ведомства вызывает и наличие у границ Грузии российских высокоточных ракетных комплексов, а также нахождение российских военных баз (4-й и 7-ой) на «оккупированных» территориях Грузии.