Рига, , 15:57 — REGNUM На следующей неделе (15−21 июня) Министерство благосостояния (Минблаг) представит на рассмотрение правительства план по субсидированию рабочих мест в латвийских компаниях, пишет портал nra.lv.

В связи с тем, что 30 июня выплата пособий по простою из-за пандемии COVID-19 будет прекращена и, чтобы стимулировать работодателей к сохранению рабочих мест и расширению производства, Минблаг представит на утверждение кабинета программу субсидирования.

Минблаг предлагает предпринимателям разовую оплату в размере 50% заработной платы сотрудников на протяжении четырёх месяцев. Максимальная планка субсидии 430 евро. Её могут получить те, чья ежемесячная зарплата составляет 860 евро, или выше. Те, чья заработная плата составляет 430 евро, получат дотацию в размере 215 евро.

Работодатель, принимающий участие в программе, должен будет взять на себя обязательство, обеспечить работой сотрудника минимум в течение трёх месяцев по окончанию програмы дотаций. Число таких рабочих мест на предприятии не может превышать 20 или 50% всего коллектива. Если проект Минблага одобрят, он будет действовать до 31 декабря 2021 года. В конце мая, как сообщало ИА Регнум, безработица в Латвии составляла 8,4%.