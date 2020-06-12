Минск, , 16:01 — REGNUM Дочернюю структуру российского Газпрома спецслужбы Белоруссии проверяют по поручению Александра Лукашенко, по «делу «Белгазпромбанка» уже задержано 15 человек. Об этом белорусский лидер заявил сегодня, 12 июня в День России.

«Честно скажу, в нюансы пока не погружен. В деталях не знаю, что там происходит. Но я поручил председателю Комитета госконтроля (там финансовая милиция этим занимается). Сейчас в больших объемах идут оперативные и следственные мероприятия», — сообщил Лукашенко, выступая перед «президентским пулом» в Полоцке (Витебская область).

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«Даже вы как журналист, наверное, видели эти неправомерные действия иностранного банка в Белоруссии. Мы это тоже видели. Естественно, вы знаете наш порядок: никто никому не дал права заниматься неправедными делами, в том числе этому банку», — сказал Лукашенко, обращаясь к пропагандисту из своего «пула».

Говоря о своём конкуренте по президентской кампании — ушедшем в мае с поста председателя правления ОАО «Белгазпромбанк» Викторе Бабарико, руководитель постсоветской республики сказал: «Что меня поразило: этот негодяй, иначе не назову: я, мол, ни при чем, ко мне претензий никто не имеет, это они там…».

«Слушайте, они все были не только у него заместителями. Это одна шайка-лейка. Мы это видим с 2016 года. Мы это видели. Зачем же ты на них валишь сегодня. Ты был руководителем, они у тебя заместителями. И все, что там творилось, могло без руководителя происходить? Нет», — добавил Лукашенко.

По его словам, сообщает госинформагентство БелТА, есть полная информация, что «это его были замыслы, он образовал эти структурные прокладки типа «Приватлизинга».

"Работали по этому банку и по ним с 2016 года. Обнаружили вывод денег, зарубежные счета, зарубежная собственность их. На Кипре. В Латвии счета, Лондоне,. — поведал Лукашенко. — Но иностранцы информацию нам (с 2016 года мы просили) предоставили только в декабре прошлого года. Правоохранительные органы активизировали эти действия. Поэтому появились вопросы».

«Когда рыльце в пушку, не лезь туда. Потому что тебя измочалит сам народ. Чего полез — потому что понял, что к нему придут и наденут наручники. А у нас же сейчас выгодно заниматься политикой, чтобы стать узником совести. Вот почему он пошел туда. Но это ему не поможет», — подчеркнул Лукашенко.

По его мнению сейчас Бабарико «кричит: причастен — не причастен, власти давят на кого-то…». «Как перед богом клянусь, что мне это сейчас в предвыборной кампании не нужно. Потому что будут кричать: боится кого-то…», — отметил Александр Лукашенко.

Он также заявил: «Я никого не боюсь! И мне эта ситуация невыгодна, но негодяев надо было пресекать, потому что начали прятать концы в воду. Не получилось».

Уже задержано примерно 15 человек по «делу «Белгазпромбанка», сообщил Лукашенко.

«Но он не понимает другого. Когда его сообщников отправили на нары, они уже вчера вечером все рассказали. За два часа принесли $14 тыс., потом еще $600 тыс. или $800 тыс. Там слитки золота, картины, все принесли сразу, только не трогайте. С ними аккуратно обошлись. Они все рассказывают. Поэтому ему придется это все рассказать», — уточнил руководитель постсоветской республики.

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Тем не менее, Лукашенко пожелал: «И я хочу, чтобы он попал на выборы. Чтобы он пришел и рассказал, откуда собственность на Кипре, как при такой «лукашенковской диктатуре» он создал эту собственность, как он взятки давал, делил деньги, почему иностранный банк этим занимался… Это все надо рассказать белорусам. И они пускай потом определятся. Но узником совести мы его не сделаем».

Лукашенко анонсировал приглашение Интерпола и неких «зарубежных специалистов» по результатам расследования, чтобы они проанализировали документы. При этом он отметил: «Россиян, американцев, европейцев, и отдам им документы. И пусть они сделают выводы на соответствие действий правоохранительных органов нашим законам. И будут отвечать по закону. Надо — сядут. Перед законом все равны».

«Вы не думайте, что там со стороны Лукашенко какой-то накат. Никакого наката нет. Мне это сейчас и не нужно было», — заверил руководитель постсоветской республики.

Лукашенко добавил, что попросил одного из членов правительства сказать «упомянутому человеку» (прямо говорить о Бабарико он почему-то избегал): «Правда и только правда! Второе — все, что украл, верни народу. Может быть, суд это учтет». «А председателю КГК, который занимается этим вопросом, я поручил, чтобы он народу все выложил, рассказал что есть. Чтобы они не думали, что тут идет какой-то искусственный накат. Нам он не нужен».

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