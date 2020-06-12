Киев, , 15:46 — REGNUM Украинские раскольники из так называемой Православной Церкви Украины (ПЦУ) заявили о недопустимости политической мотивации в возбуждении уголовных дел в отношении бывшего украинского президента Петра Порошенко. Соответствующее заявление было опубликовано 12 июня в пресс-службе организации.

«Нас, как Церковь, заставляет обращать на себя внимание тот факт, что в последнее время настойчиво, особенно в связанных со страной-агрессором (читай Россия — ИА REGNUM) средствах массовой информации, проводится мысль, что различные обвинения, выдвигаемые против пятого президента Украины П. Порошенко, имеют какую-то связь с его ролью, как главы государства, в содействии церковному объединению, образованию Православной Церкви Украины и в получении ею Томоса от Вселенского Патриарха», — говорится в заявлении ПЦУ.

В ПЦУ также отметили, что «любая политическая мотивация» в деятельности правоохранительных органов в возбуждении уголовных дел в отношении бывшего украинского президента Петра Порошенко «недопустима», опасная «для гражданского мира в условиях российской агрессии когда страна-агрессор с радостью использует любые конфликты внутри Украины во вред нашему государству и для достижения своих целей в гибридной войне».

Напомним, «Православная Церковь Украины» — псевдорелигиозная структура, действующая на территории Украины и появившаяся в конце 2018 года путем слияния нескольких украинских раскольничьих организаций в одну. В январе 2019 года «ПЦУ» была легализована патриархом Константинопольским Варфоломеем. К процессу легализации так называемой ПЦУ приложил усилия бывший президент Украины Петр Порошенко, использовавший религиозную составляющую в своей предвыборной компании, ориентированной на относительно небольшой процент украинских избирателей националистического уклона.