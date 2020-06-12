Ереван, , 15:23 — REGNUM Поздравительные послания в связи с Днем России направил президенту России Владимиру Путину и главе российского правительства Михаилу Мишустину премьер-министр Армении Никол Пашинян. Об этом 12 июня сообщает пресс-служба армянского правительства.

«Союзнические отношения между Арменией и Россией продолжают стабильно развиваться на благо народов наших стран, и сотрудничество практически во всех сферах армяно-российского сотрудничества укрепляется и расширяется», — написал в поздравительном сообщении президенту России Пашинян.

Также он отметил, что День России неразрывно связан с российскими политическими, социально-экономическими достижениями и усилением ее роли на международной арене.

Кроме этого, в своем поздравлении Михаилу Мишустину глава правительства Армении отметил, что многовековые союзнические отношения между двумя странами, которые основаны на дружбе между их народами, отражаются на международных площадках и особенно в рамках Евразийского экономического союза в виде конструктивного и взаимовыгодного стратегического партнерства.

«Мы можем с удовлетворением отметить последовательное укрепление сотрудничества между нашими странами в торгово-экономической, энергетической, военно-политической, культурной, гуманитарной и других сферах», — указал в своем послании Никол Пашинян.

Отметим, как сообщало ИА REGNUM, ранее президент Российской Федерации Владимир Путин поздравил граждан России и соотечественников, проживающих за рубежом, с Днем России.