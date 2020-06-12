Токио, , 15:21 — REGNUM Премьер-министр Японии Синдзо Абэ заявил о необходимости в самые кратчайшие сроки осуществить перенос авиабазы США «Футэмма» на Окинаве и пообещал, что сделает для этого все возможное. Заявление Абэ приводит японское агентство «Киодо».

«Нельзя допустить, чтобы процесс переноса встал. Необходимо осуществить его как можно скорее», — сказал глава японского правительства.

Он подчеркнул, что приложит максимум усилий для осуществления плана по переносу авиабазы.

Напомним, что авиабазе США «Футэмма» находится в непосредственной близости города Гинован на Окинаве. Мало того, что база представляет собой угрозу для местного населения с технической точки зрения, так еще и американские военнослужащие с этой базы пользуются правами экстерриториальности. За годы существования этой базы неоднократно фиксировались случаи изнасилования американскими военными местных жительниц.

Власти префектуры Окинава давно борются за то, чтобы американские базы с острова убрали вообще, однако центральное японское правительство не может перечить американцам, которые до сих пор сохраняют значительный контроль над японской политической элитой.

Единственное чего смогли добиться власти Японии — это переноса базы «Фуиэмма» в менее населенную часть Окианвы — в район Хеноко города Наго. Сейчас там ведутся масштабные земляные работы по расширению побережья. На время пандемии они были частично остановлены, сейчас же они возобновились.