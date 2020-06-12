Киев, , 15:04 — REGNUM Правительство Украины на внеочередном заседании 12 июня утвердило новую схему деления страны на районы, передает корреспондент ИА REGNUM.

В частности, согласно документу, теперь на Украине будет всего 129 районов вместо 490 существовавших ранее.

Премьер-министр Денис Шмыгаль подчеркнул, что предыдущее районное деление было принято еще в СССР, «в первой половине прошлого века».

«Это… не соответствует современным стандартам административно-территориального деления на субрегиональном уровне, поэтому надо наводить порядок», — отметил глава правительства.

Он заявил, что основная претензия касается больших перекосов по численности — например, были районы, где проживает 5 тысяч человек и где проживает 180 тысяч человек.

«Ответственность в таких районах одинакова, а нагрузка разная… Соответственно, новый проект районирования областей нужен для эффективного функционирования власти и отсутствия дублирования функций», — резюмировал премьер.

ИА REGNUM напоминает, что министерство общин и территорий обнародовало проекты будущих районов Украины 6 июня. Наибольший спорный вопрос вызвало создание крупного Береговского района в Закарпатье Украины, на границе с Венгрией. Многие политики и эксперты считают, что этот шаг дает Будапешту лишние козыри в вопросе территориальных претензий к Украине.