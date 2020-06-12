Брюссель, , 15:03 — REGNUM Власти Великобритании не собираются продлевать переходный период после выхода Соединенного королевства из Европейского союза. Об этом сегодня, 12 июня, заявил на пресс-конференции вице-президентЕврокомиссииМарош Шефчович после встречи спецкомитета представителей ЕС иВеликобритании.

«Великобритания не будет рассматривать продление переходного периода», — сказал Шефчович.

При этом он добавил, что Евросоюз открыт к возможности пролонгации переходного периода.

Напомним, что Великобритания вышла из Евросоюза 31 января 2019 года. Переходный период был установлен на год — до 31 декабря 2020 года. Продлеваться он не будет.