Загреб, , 14:49 — REGNUM Обвинения международной неправительственной организации Amnesty International в избиениях и издевательствах над мигрантами со стороны сотрудников полиции отвергло МВД Хорватии. Об этом 12 июня сообщает пресс-служба ведомства.

На этот раз сотрудники полиции Хорватии были обвинены в том, что они в районе Плитвицких озёр, якобы, издевались над мигрантами-мусульманами. В частности, утверждается, что полицейские привязали пакистанских и афганских мигрантов к деревьям, угрожали им оружием, намазали майонезом и кетчупом и обсыпали сахаром.

МВД Республики Хорватия назвало все обвинения в адрес полиции бездоказательными. Ведомство отвергло само предположение, что хорватская полиция вообще способна на что-то подобное тому, в чём её обвиняют, либо что у сотрудников могут быть какие-то мотивы для таких поступков.

В ведомстве отметили, что за компанией по обвинениям сотрудников полиции Хорватии в издевательствах над мигрантами скрываются попытки «отвлечь внимание от разборок между мигрантами в соседней Боснии и Герцеговине», которые, по данным МВД, уже привели к гибели нескольких человек в конце мая текущего года.

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