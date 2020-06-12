Киев, , 15:50 — REGNUM Супруга президента Украины Владимира Зеленского Елена Зеленская заразилась коронавирусом. Об этом 12 июня она написала на своей страницйе в социальной сети Facebook.

Елена Зеленская отметила, что положительный результат теста на коронавирус она получила сегодня, что стало для нее неожиданной новостью в условиях соблюдения ею и членами ее семьи «всех правил» — ношение масок, перчаток и минимальные контакты.

По словам первой леди Украины она чувствует себя хорошо, но находится на амбулаторном лечении изолировано от остальных членов семьи, дабы не подвергать их опасности. Тестирование на коронавирус по ее словам также прошли президент Украины Владимир Зеленский и их дети. Результаты их тестов отрицательные.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее президент Украины Владимир Зеленский предложил заразиться ему коронавирусом для того, чтоб обществу было легче бороться с коронавирсной инфекцией. «Чтобы люди понимали — это страшно, ты можешь заболеть, тебе плохо. И я через себя это пропущу, покажу», — заявил украинский лидер.

Отметим, ранее на Украине коронавирусом переболели несколько депутатов Верховной Рады.

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