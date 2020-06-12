Минск, , 14:43 — REGNUM Национальный банк Белоруссии отказывается подтвердить или опровергнуть информацию об отстранении от управления ОАО «Белгазпромбанк» менеджеров этой белорусской дочерней компании российского Газпрома. Сам банк также воздерживается от комментариев.

Накануне, 11 июня «Белгазпромбанк» сообщил, что в его минском офисе «осуществляются процессуальные действия Департамента финансовых расследований Комитета государственного контроля Республики Беларусь в отношении ряда юридических и физических лиц».

«Данные события не повлияют на финансовую устойчивость банка, исполнение принятых обязательств и обслуживание клиентов, платежи которых осуществляются в обычном режиме», — говорилось в официальном сообщении банка.

Акционерами ОАО «Белгазпромбанк» являются ПАО «Газпром» и Банк ГПБ (АО). Они заявили «о полной поддержке банка и готовности, в координации с Национальным банком Республики Беларусь, способствовать разрешению сложившейся ситуации».

Белорусская общественность воспринимает ситуацию вокруг «Белгазпромбанка» как давление на его бывшего председателя правления, занимавшего эту должность 20 лет и в мае уволившегося для участия в президентской кампании. Согласно данным ряда опросов, за Виктора Бабарико готовы проголосовать более половины граждан постсоветской республики.

Рейтинг бессменно правящего с 1994 года Александра Лукашенко намного уступает экс-главе «Белгазпромбанка». На фоне репрессивных действий властей доверие к главе республики падает ещё сильнее, отмечают белорусские и зарубежные политологи.

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