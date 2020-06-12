Киев, , 14:39 — REGNUM Президент Украины Владимир Зеленский сегодня, 12 июня, сменил главу Запорожской облгосадминистрации, уволив с этой должности Виталия Туринка и назначив вместо него Виталия Боговина.

Соответствующие указы обнародовала пресс-служба офиса президента, передает корреспондент ИА REGNUM.

Согласно тексту документа, отставка Туринка произошла на основании заявления «по соглашению сторон».

Вместе с тем, в правительстве Украины отмечают, что Запорожская область в настоящий момент находится с точки зрения эффективности главы областной администрации на третьем месте с конца. Также подчеркивалось, что есть информация от правоохранительных органов об открытых уголовных производствах против заместителей Туринка.

ИА REGNUM напоминает, что на пресс-конференции 20 мая Зеленский заявил, что готов сменить губернаторов ряда областей Украины, но отметил, что кадровые решения будут принимать по окончании «пикового» этапа короновирусной пандемии.