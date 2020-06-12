Минск, , 14:38 — REGNUM Инициативная группа по сбору подписей за выдвижениепрезидента Белоруссии Александра Лукашенко в качестве кандидата в президенты Белоруссии собрала уже полтора миллиона подписей, заявил действующий лидер республики. Фрагмент выступления белорусского лидера показали в эфире выпуска новостей на телеканале «Беларусь 1».

«Я когда-то встречаясь с руководителей нашей инициативной группы попросил, чтобы мы продолжали собирать подписи. Хотя их там полтора миллиона подписей собрано», — отметил глава республики.

По словам Лукашенко он попросил продолжать собирать подписей не по причине их нехватки, а потому, что подписи якобы предоставляют «огромный массив информации снизу», о том, что происходит «внизу» — в селах и деревнях, крупных и малых городах. Поступающая информация анализируется и основные вопросы, волнующие людей «выкристаллизовываются» и поступают «на стол президенту», добавил глава республики.

До четверти вопросов, волнующих белорусских граждан, по словам Лукашенко, касаются жилищно-коммунального хозяйства, услуг ЖКХ.

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