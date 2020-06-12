Москва, , 14:12 — REGNUM Борьба за лидерство в области искусственного интеллекта (ИИ) происходит между двумя сверхдержавам — США и Китаем. Претензии России в этой сфере давно не воспринимаются всерьёз, так правопреемница СССР утратила из советского технического наследия самое необходимое для создания ИИ — производственную базу для обеспечения его функционирования.

Напоминая миру о некогда случившимся у них экономическом чуде, страны Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) заявляют о себе, как об эпицентре роста ИИ.

Некоторые страны АТР настроены на использовании ИИ для повышения производительности труда и конкурентоспособности. Хотя ключевые цели различных государств отличаются друг от друга, все они хотят проявить себя как лидеры в разработке ИИ или, по крайней мере, как движущие силы инноваций в области ИИ.

С помощью ИИ страны АТР надеются достичь четырёх основных целей:

1) определение новой политики занятости в условиях автоматизированной экономики;

2) создание рабочих мест в секторах, использующих новые технологии;

3) стимулирования инноваций;

4) мягкого воздействия на работников с помощью ИИ.

За последние пять лет крупнейшие экономики стран АТР приступили к реализации своих национальных программ в области развития ИИ:

стратегии развития ИИ в Японии;

высокотехнологичной индустриализаций в Южной Кореи;

трёхэтапного плана развития ИИ нового поколения в Китае;

национальной стратегия развития искусственного интеллекта в Индии, направленной на достижение стремительного рост сельского хозяйства, здравоохранения, транспорта и умных городов.

В прошлом году в Таиланде были сформулированы основные принципы по этике ИИ с целью обеспечения конкурентоспособности страны и её устойчивого развития.

Ожидается, что Азиатско-Тихоокеанский регион, станет одним из основных игроков на рынке инициатив по созданию ИИ, поскольку большинство стран региона создают комитеты или целевые группы для разработки национальных стратегий ИИ.

Малайзия уже объявила о формировании национальной политики в области данных и искусственного интеллекта к середине 2020 года, она торопится позиционировать себя в качестве центра Юго-Восточнойдля подготовки талантов ИИ.

Россия, обладающая обширными территориями, плодородными землями, природными богатствами и самым главным ресурсом — огромным творческим потенциалом, неоднократно также заявляла о своих претензиях на лидерство в области создания ИИ.

В 2017 году Президент РФ Владимир Путин во время Всероссийского открытого урока заявил:

«Искусственный интеллект — это будущее не только России, это будущее всего человечества. Здесь колоссальные возможности и трудно прогнозируемые сегодня угрозы. Тот, кто станет лидером в этой сфере, будет властелином мира. И очень бы не хотелось, чтобы эта монополия не была сосредоточена в чьих-то конкретных руках, поэтому мы, если мы будем лидерами в этой сфере, также будем делиться этими технологиями со всем миром, как мы сегодня делимся атомными технологиями, ядерными технологиями».

В мае 2019 года В.В. Путин потребовал обеспечить «суверенитет» России в области искусственного интеллекта и призвал для этого обеспечить российским компаниям «естественный захват рынка» — как внутрироссийского, так и мирового.

В ноябре 2019 года на конференции по искусственному интеллекту AI Journey Президент высказал следующее мнение:

«Мы должны и, убежден, способны стать одним из глобальных лидеров в сфере искусственного интеллекта, это вопрос нашего будущего, места России в мире».

В октябре 2019 года В. Путин утвердил национальную стратегию развития искусственного интеллекта. Глава государства также поручил правительству до 15 декабря 2019 года обеспечить внесение изменений в нацпрограмму «Цифровая экономика», в том числе разработать и утвердить федеральный проект «Искусственный интеллект». Подготовленный еще в конце декабря 2019 «Сбербанком» федеральный проект «Искусственный интеллект» до сих пор не принят и не подписан президентом.

Министерство экономического развития РФ в целях изучения лучшего зарубежного опыта развития ИИ ведет работа по созданию центра четвертой промышленной революции на платформе ПАО Сбербанк, открытие которого планируется в 2020 году.

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