Москва, 12 июня 2020, 14:12 — REGNUM Борьба за лидерство в области искусственного интеллекта (ИИ) происходит между двумя сверхдержавам — США и Китаем. Претензии России в этой сфере давно не воспринимаются всерьёз, так правопреемница СССР утратила из советского технического наследия самое необходимое для создания ИИ — производственную базу для обеспечения его функционирования.
Напоминая миру о некогда случившимся у них экономическом чуде, страны Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) заявляют о себе, как об эпицентре роста ИИ.
Некоторые страны АТР настроены на использовании ИИ для повышения производительности труда и конкурентоспособности. Хотя ключевые цели различных государств отличаются друг от друга, все они хотят проявить себя как лидеры в разработке ИИ или, по крайней мере, как движущие силы инноваций в области ИИ.
С помощью ИИ страны АТР надеются достичь четырёх основных целей:
1) определение новой политики занятости в условиях автоматизированной экономики;
2) создание рабочих мест в секторах, использующих новые технологии;
3) стимулирования инноваций;
4) мягкого воздействия на работников с помощью ИИ.
За последние пять лет крупнейшие экономики стран АТР приступили к реализации своих национальных программ в области развития ИИ:
- стратегии развития ИИ в Японии;
- высокотехнологичной индустриализаций в Южной Кореи;
- трёхэтапного плана развития ИИ нового поколения в Китае;
- национальной стратегия развития искусственного интеллекта в Индии, направленной на достижение стремительного рост сельского хозяйства, здравоохранения, транспорта и умных городов.
В прошлом году в Таиланде были сформулированы основные принципы по этике ИИ с целью обеспечения конкурентоспособности страны и её устойчивого развития.
Ожидается, что Азиатско-Тихоокеанский регион, станет одним из основных игроков на рынке инициатив по созданию ИИ, поскольку большинство стран региона создают комитеты или целевые группы для разработки национальных стратегий ИИ.
Малайзия уже объявила о формировании национальной политики в области данных и искусственного интеллекта к середине 2020 года, она торопится позиционировать себя в качестве центра Юго-Восточнойдля подготовки талантов ИИ.
Россия, обладающая обширными территориями, плодородными землями, природными богатствами и самым главным ресурсом — огромным творческим потенциалом, неоднократно также заявляла о своих претензиях на лидерство в области создания ИИ.
В 2017 году Президент РФ Владимир Путин во время Всероссийского открытого урока заявил:
В мае 2019 года В.В. Путин потребовал обеспечить «суверенитет» России в области искусственного интеллекта и призвал для этого обеспечить российским компаниям «естественный захват рынка» — как внутрироссийского, так и мирового.
В ноябре 2019 года на конференции по искусственному интеллекту AI Journey Президент высказал следующее мнение:
В октябре 2019 года В. Путин утвердил национальную стратегию развития искусственного интеллекта. Глава государства также поручил правительству до 15 декабря 2019 года обеспечить внесение изменений в нацпрограмму «Цифровая экономика», в том числе разработать и утвердить федеральный проект «Искусственный интеллект». Подготовленный еще в конце декабря 2019 «Сбербанком» федеральный проект «Искусственный интеллект» до сих пор не принят и не подписан президентом.
Министерство экономического развития РФ в целях изучения лучшего зарубежного опыта развития ИИ ведет работа по созданию центра четвертой промышленной революции на платформе ПАО Сбербанк, открытие которого планируется в 2020 году.
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