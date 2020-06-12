Подгорица, , 13:36 — REGNUM Премьер-министр Черногории Душко Маркович сообщил 12 июня о том, что он и президент Черногории Мило Джуканович предложили Митрополиту Черногорско-Приморскому Амфилохию приостановить применение закона о свободе вероисповедания до тех пор, пока Конституционный суд и Европейский суд по правам человека не объявят о результатах проверки его содержания.

«Недавно у меня была долгая и значимая встреча с митрополитом Амфилохием. Мы предложили приостановить применение Закона о свободе вероисповедания до решения Конституционного суда и Европейского суда по правам человека», — сообщил Маркович.

По словам Марковича, на встрече присутствовал президент Черногории Мило Джуканович, а со стороны СПЦ — Амфилохий и епископ Иоанникий.

«В частности, правительство было готово приостановить реализацию закона о свободе вероисповедания, пока Конституционный суд Черногории и Европейский суд по правам человека в Страсбурге не примут решение о его правильности. В то же время мы предложили и предложили продолжить начатые переговоры на уровне экспертов на следующую неделю, к которой готовилась группа правительства в предыдущий период», — сказал Маркович. Премьер-министр сказал, что граждане и верующие не могли услышать эти факты от священников в эти дни. «К сожалению, с другой стороны, в ответ последовал призыв митрополита Амфилохия организовать протестные шествия, который интерпретируется как продолжение недопонимания и конфронтации, которых мы не хотим, поскольку они являются препятствием для нашей гражданской гармонии и процветания. Помимо отказа от диалога и, следовательно, возможности найти решение, Сербская православная церковь продолжает нарушать закон при каждой возможности, даже когда речь идет о сложившейся практике незаконного строительства внутри и внецерковных владений», — сказал премьер-министр.

«Таким образом, мы открыты для диалога и поиска решений, но не для шантажа и давления. И до тех пор, пока это не произойдет, законы будут применяться ко всем в Черногории, включая Сербскую Православную Церковь и ее верующих», — заключил Маркович в своем обращении к общественности.

Напомним, что митрополит Амфилохий объявил о возобновлении протестных шествий в стране с 14 июня и призвал верующих не голосовать за действующие власти на предстоящих выборах.