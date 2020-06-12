Москва, , 13:33 — REGNUM Президент Российской Федерации Владимир Путин уверен, что большинство граждан России разделяют его позицию о необходимости изменения Конституции России. Об этом глава государства заявил сегодня, 12 июня, в День России на церемонии поднятия государственного флага Российской Федерации на Поклонной горе.

Выступая с речью, Путин говорил о любви к России и незыблемости ее границ. Это одна из основ, которая определила характер и судьбу народа России, судьбу страны и сего и в будущем. Вполне закономерно что довольно часто звучали предложение внести это фундаментальные, стержневые принципы в Конституцию.

«Убежден, что такую позицию разделяет и поддерживает абсолютное большинство большинство наших граждан», — сказал Владимир Путин.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, всероссийское голосование по поправка в Конституцию России состоится 1 июля. При этом голосовать на участках можно будет уже с 25 июня.